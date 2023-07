En Occitanie, un vent de recrutement souffle chez Denjean

Avec le développement de ses activités logistiques et BTP, l’expert toulousain de la supply chain Denjean poursuit sur sa lancée. Plus de 80 recrutements sont déjà prévus cette année. En logistique, l’accent est mis sur le CDI. « Nous allons recruter ou titulariser au moins une cinquantaine de personnes à Montbartier (Montauban) », confirme Jordane Baron, la DRH.

Un concours de pronos

Sur les autres sites, Eurocentre, Toulouse, Lectoure et Mazères, l’activité sera plus calme avec des embauches « à la marge » pour remplacer les départs. Les chauffeurs poids lourds sont priés de s’arrêter chez Denjean Granulats à Muret, Saint-Elix-le-Château, Saverdun et Castelsarrasin. Enfin, les manœuvres, conducteurs de travaux et chefs de chantiers sont les bienvenus chez Omni Travaux à Lespinasse. En parallèle, au moins une quinzaine d’alternants rejoindront les rangs, « du mécanicien à l’informaticien en passant par le chef d’équipe, rien n’est figé et nous étudions toutes les candidatures », encourage la DRH.

Pour fidéliser les employés, de nombreuses actions sont déployées tout au long de l’année. Dernièrement, après la venue d’un tabacologue à l’occasion de la journée sans tabac, « sept salariés ont arrêté de fumer et sont toujours suivis », se réjouit Jordane Baron. En plus d’avoir mis en place les médailles du travail, « une grande fierté pour tous », et relancé son journal interne, Denjean organise régulièrement des animations et des jeux. En 2023, place au concours de pronos ! Testé avec succès pendant la coupe de monde de football, il revient pour le rugby : le vainqueur remportera deux places pour assister à un match du XV de France.

