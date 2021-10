Ausy renforce ses équipes à Toulouse et Montpellier

“Avec une forte reprise de leurs activités, nos clients accélèrent leur transformation digitale. Ils ont donc aujourd’hui besoin de talents pour mener à bien leurs projets. Afin de les accompagner dans leur développement, nous recrutons 120 collaboratrices et collaborateurs", déclare dans un communiqué, Yann Collin, le directeur régional Sud-Ouest du groupe Ausy. La société de conseil et d’ingénierie en hautes technologies doit renforcer ses équipes de consultants, de managers commerciaux dans différents secteurs d’activité (aéronautique, automobile, banque/finance, télécoms), mais aussi recruter des fonctions support.

"Un environnement bienveillant"

"Spécialistes des technologies Java, Angular et Vue.js, développeurs en systèmes embarqués, architectes techniques, ingénieurs systèmes, ingénieurs intégrateurs…, les profils recherchés sont variés et concernent aussi bien les jeunes diplômés que les candidats plus expérimentés", détaille le directeur régional. Ausy recherche des candidats titulaires d’une formation Bac +5 : développeurs Java, Angular, PHP, Langage C/C++ et devops, et ingénieurs système (Linux, Unix, Windows) et réseaux principalement. Ils évolueront notamment dans les deux secteurs clés de son activité de conseil dans la région : les télécoms et la banque. "Les opportunités que nous proposons au sein du groupe permettent à nos futurs talents de laisser s’exprimer leur personnalité, dans un environnement bienveillant, et de répondre aux enjeux technologiques de nos clients", souligne Yann Collin.

Société internationale de conseil en hautes technologies dont le business model est fondé sur une forte culture de l’innovation et une relation de proximité avec ses interlocuteurs, Ausy allie conseil, expertise digitale et ingénierie pour des entreprises de nombreux secteurs. Le groupe, implanté dans dix pays, emploie aujourd’hui près de 7000 collaborateurs.

Ingrid Lemelle

