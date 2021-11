Le BTP forme et recrute des façadiers et des couvreurs dans les Hautes-Pyrénées ! Afin de faire découvrir ces opportunités, la Fédération du bâtiment et des travaux publics du département organisera avec Pôle emploi plusieurs réunions d’informations collectives. Toutes se dérouleront dans les locaux de la fédération à Ibos, à 14h, les :

Vendredi 5 novembre

Lundi 8 novembre

Lundi 15 novembre

Lundi 22 novembre

Lundi 29 novembre

Lundi 6 décembre.

Pour participer, contactez votre conseiller Pôle emploi.