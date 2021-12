Vous êtes expérimentés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (5 ans minimum) et vous souhaitez vous reconvertir ou découvrir le métier de formateur ? L’Afpa vous accompagne afin que vous puissiez transmettre vos connaissances, votre passion et pour permettre aux autres d’évoluer.

En partenariat avec Pôle emploi et l’Apec et l’Afpa, vous donne rendez-vous le jeudi 9 décembre, à 9h30, à l’amphithéâtre du centre Afpa de Palays à Toulouse. Des opportunités d’embauche seront présentées. Parmi les profils actuellement recherchés, des formateurs pour les métiers de technicien d’études du bâtiment en dessin de projet, coffreur bancheur, conducteur d’engins de chantier, plombier-chauffagiste, peintre en bâtiment...

Apportez votre CV !

1, Allée Jean Griffon, 31400 Toulouse.