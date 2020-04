Admissible hors Parcoursup, Digital Campus met en place un large dispositif à distance permettant aux lycéens et futurs étudiants de s’informer sur les différentes formations proposées par l’école.

Des portes ouvertes "digitales", pour découvrir les cursus, mais aussi échanger avec les enseignants et étudiants de ses différents sites. Elles se dérouleront par exemple ce mercredi 15 avril à Toulouse, puis le mercredi 22 avril à Montpellier (sur inscription).

"Nous avons renforcé ce dispositif avec des ateliers et conférences thématiques proposés en national et ouverts à tous pour faire connaître les métiers du digital et nos enseignements", ajoute Eva Garraud, directrice du développement Digital Campus. A partir du 14 avril et jusqu’au 30 avril, les candidats pourront ainsi en savoir plus sur : la méditation, le marketing digital et le personnal branding, les social média et les fake news, le design thinking et la gestion de projet... ou encore assister aux conférences dédiées au DC Start "De l’idée à la création de sa start-up », à l’intelligence artificielle ou au digital comme outil d’entre aide simple et gratuit.

