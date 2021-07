Envie de devenir un expert du développement à Toulouse ?

Digital Campus compte parmi les cinq écoles du Campus Enova, installé à Labège au cœur de la vallée du numérique. Spécialisée dans les métiers de l’informatique, elle forme à la fois des chefs de projet ou des experts en stratégie digitale, mais aussi à des métiers plus techniques, dans des parcours qui vont du Bachelor au Mastère. « Nous comptons également une formation professionnelle en un an de niveau Bac +2 qui prépare aux métiers du développement web et mobile, pour accompagner des reconversions professionnelles », note Virginie Sailhan, directrice pédagogique de Digital Campus. La pédagogie de cette école repose sur des projets réels en entreprise. « Nous pouvons compter pour cela sur nos partenariats avec le Starter ou Prologue ce qui représente plus de trente entreprises. Nos étudiants sont ainsi confrontées à de vraies problématiques métiers. »

Un nouveau Bac +5 pour les développeurs

Dès la rentrée 2021, un nouveau Mastère Développement Web / Tech Lead va venir compléter le panel des Bac + 5 proposés par l’école. « Nous avions déjà des spécialisations marketing, Data, direction artistique ou UX designer, nous ajoutons une expertise tournée vers le développement web », explique Virginie Sailhan. « Notre objectif est de répondre aux besoins des entreprises qui se sont démultipliés pendant la crise sanitaire. Elles recherchent à la fois des profils techniques, mais aussi stratégiques pour accompagner leur transition digitale. »

Ce Mastère est proposé en alternance et débouche sur l’obtention d’un titre d’expert en ingénierie et management de la communication numérique. Sur les deux ans de formation, les étudiants étudieront avant tout le développement web, mais ils seront également sensibilisés à la gestion de projet ou au management pour avoir une compréhension globale des sujets en entreprise. Cette formation se destine aux étudiants en Licence informatique comme aux titulaires d’un Bachelor du groupe. Une appétence pour le développement est nécessaire pour rejoindre ce cursus. « Mais un niveau débutant, que nous ferons monter en compétences, peut suffire. Il faut être simplement acculturé à ce milieu », conclut Virginie Sailhan.

Louise Lané

Photo Campus Enova DR.