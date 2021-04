TBS Education veut faire un pas de plus vers l’international

L’ambition est claire : TBS veut franchir un cap. Au-delà du changement de marque - TBS Business School devenant TBS Education - qui affiche « la volonté de se recentrer sur la mission principale de l’école », selon sa directrice Stéphanie Lavigne, l’école toulousaine se fixe des objectifs ambitieux dans de nombreux domaines.

Ainsi, l’objectif est de passer de 55 millions d’euros de chiffre d’affaires aujourd’hui à 75 millions d’euros en 2026. Pour cela, TBS devra passer de 5500 étudiants par an à 7000, avec un renforcement du corps professoral (140 contre 115), tous titulaires d’un doctorat. Mais cette démarche d’amélioration et cette montée en compétences ne se résume pas à des chiffres puisque l’école souhaite « casser les codes » et « continuer à innover ».

Une école plus inclusive

Titulaire de nombreux labels et accréditations, dont la plupart ont été renouvelés récemment, TBS travaille depuis quinze ans sur l’amélioration de ses critères sociaux, environnementaux et sociétaux. C’est dans cette logique que l’école devient une société à mission. Cette volonté de répondre aux enjeux sociétaux se traduit aussi par la mise en place, dès la rentrée prochaine, d’une modularité des frais de scolarité en fonction des revenus des parents, pour les 1re et 2e années de Bachelor et la 1re année du programme Grande école (PGE).

« Nous voulons une école plus inclusive. Cette modularité constitue le troisième pilier de notre politique de solidarité et d’inclusion, avec les bourses du Crous et la Fondation TBS, qui a heureusement accompagné de nombreux étudiants pendant cette crise du Covid. L’idée est d’attirer tous les talents », insiste Stéphanie Lavigne. L’aspect environnemental n’est pas oublié puisque TBS vise la neutralité carbone pour l’ensemble de ses campus en 2030.

Expertise, innovation et international

En détaillant la stratégie de l’école pour les cinq ans à venir, la directrice a mis en avant quatre axes de travail. Elle souhaite ainsi, dans un premier temps, faire de ses quatre campus (Toulouse, Barcelone, Casablanca et Paris) des lieux de vie éco-responsables. 130 millions d’euros y seront consacrés avec notamment la construction d’un « campus le plus végétalisé possible » à Toulouse, et la reconstruction de son campus barcelonais. La mobilité internationale reste au cœur de la logique pédagogique, avec une évolution rendue inévitable par la crise du Covid et le développement du distanciel. Le renforcement des partenariats avec des écoles et universités étrangères (de 231 à 250 partenaires en 2026) sera principalement orienté vers les États-Unis et le Canada.

Dans ses Ambitions 2026, TBS veut par ailleurs « devenir une faculté experte et reconnue », selon Stéphanie Lavigne. Pour cela, elle fait le pari de stimuler sa recherche autour de trois thématiques : RSE et développement durable ; big data et IA ; aéronautique et spatial. L’école mise aussi sur une pédagogie innovante, à l’image du projet Inspiring Guest, qui a reçu le Best Innovation Strategy Award cette année. Pour accompagner ses 46.000 alumni, un compte de formation à vie et des abonnements aux offres de formation seront mis en place.

Enfin, TBS veut renforcer la réputation de ses programmes, en maintenant son Bachelor dans le Top 3 français. « Nous voulons intégrer le Top 10 français et Top 30 européen pour le PGE. Nos Mastères spécialisés, très reconnus, doivent être parmi les meilleurs », affirme Stéphanie Lavigne. Deux nouvelles filières Bachelor vont par ailleurs être mises en place pour répondre aux attentes des étudiants et de l’écosystème : e-santé ; e-sport et sport. La création d’un Bachelor Aéro/Mobilité, en partenariat avec une école d’ingénieurs, fait également partie des objectifs de l’école.

Paul Périé

Sur la photo : Stéphanie Lavigne, directrice de TBS Education. Photo TBS Education.