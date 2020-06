En Occitanie, SPIE recrute tous azimuts

SPIE va recruter 555 personnes en Occitanie en 2020, en CDI pour une immense majorité. Une dynamique d’embauches qui s’inscrit dans la croissance de l’entreprise.

Le groupe recrute du CAP au Master 2 sur un large panel de métiers. Il recherche notamment des ingénieurs sur de multiples projets et compétences, avec des besoins accrus sur les profils suivants : responsable d’affaires, étude de prix et bureau d’étude. En ce qui concerne les techniciens, la société souhaite intégrer principalement des conseillers support technique, des techniciens de maintenance, des techniciens études, des conducteurs de travaux et des techniciens réseaux. À noter que 22% des postes proposés seront ouverts aux moins de 26 ans.



Postulez sur : www.spie-job.com

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.