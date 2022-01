Emploi cadre : les offres ont bondi de 43% en Occitanie !

37.652 offres d’emploi cadre ont été diffusées sur le site apec.fr en région Occitanie en 2021. Un nombre en augmentation de 43% par rapport à l’année précédente ! Les offres avait certes diminué fortement entre février 2020 et mars 2021. Et elles sont en hausse continue depuis ! « La dynamique des offres d’emploi cadre s’est maintenue au second semestre, ainsi le volume d’offres publiées sur l’année atteint son niveau de 2019 », informe l’Association pour l’emploi des cadres. Près de la moitié des débouchés de la région est restée concentrée sur la zone d’emploi de Toulouse, où les métiers du développement informatique se révèlent comme toujours très porteurs.

75% des offres dans les services

Les deux principaux secteurs qui recrutent sont en effet les activités d’ingénierie (19% des offres, contre 14% au niveau national) et le conseil en systèmes et logiciels informatiques (14%/12%). C’est donc sans surprise que les fonctions informatiques et études et R&D concentrent à elles seules plus que quatre offres sur dix, le commercial et le marketing rassemblant 20% des opportunités. Enfin, la répartition par secteur confirme la prépondérance des services dans la région (trois quart des offres). L’industrie, le commerce et la construction ont représenté, pour leur part, respectivement 10%, 9% et 6% des débouchés . Quant à la proportion de postes ouverts aux jeunes diplômés, très impactés durant la crise, elle a néanmoins atteint près d’un quart des offres l’année dernière.

Parmi les métiers les plus recherchés en Occitanie (cf l’infographie), trois relèvent ainsi de l’informatique ; le développement, les infrastructures et systèmes (aux salaires médian annuels de 40.000 euros), ainsi que la gestion de projets (41.000 euros). Ceux de la comptabilité se placent cependant au deuxième rang des fonctions les plus demandées en 2021, l’audit et expertise comptable figurant également dans le Top 14. Quant aux ingénieurs d’affaires, aux commerciaux et aux managers commerciaux, ils sont les profils « business » les plus prisés par les recruteurs.

Pour rappel, l’enquête de l’Apec tablait sur 11.060 projets de recrutement de cadres en Occitanie en début d’année dernière. Le bilan pourrait être plus positif et le perspectives 2022 assurément supérieures.

Ingrid Lemelle

Graphique Apec DR.