Eductive Toulouse muscle ses formations avec l’appui d’un prestigieux parrain...

« Je voulais un parrain emblématique », dit Victor Gervasoni, directeur du campus Eductive à Toulouse, dans le quartier de Barrière de Paris. Qui de mieux que Maxime Médard pour l’incarner ? Avec son palmarès impressionnant – cinq boucliers de Brennus, trois victoires en coupe d’Europe et 63 sélections au XV de France – l’ancien stadiste devrait sans peine être source d’inspiration pour les 250 étudiants toulousains.

Ils se sont rencontrés via une amie commune. Pour le champion, c’était aussi une évidence. Son partenaire Nomad Education, start-up de coaching scolaire, travaillait déjà avec PPA Sports, l’école d’Eductive spécialisée en marketing, communication et management dans le domaine sportif. Avec ce nouvel engagement, l’ex-rouge et noir souhaite transmettre aux étudiants l’expérience acquise au cours de ses 17 années de rugby professionnel pour les préparer au monde de l’entreprise.

« Rien ne remplace le terrain »

« J’ai remplacé l’adrénaline des matchs par celle que me procurent les prises de paroles en public… », affirme le sportif, plus à l’aise à l’arrière d’un terrain de rugby qu’au-devant de la scène. Lui aussi compte bien progresser au travers de ce nouveau parrainage, qui prendra la forme d’ateliers, de conférences et de temps d’échanges informels avec les étudiants. A ses yeux, la « valeur essentielle » est l’agilité, « qualité première » de ces futures jeunes recrues d’un marché du travail en pleine mutation.

Le directeur et le champion se rejoignent dans leur vision. « Le plus important est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait », affirment-ils d’une seule voix. « Cela peut sembler évident, pourtant c’est primordial », complète Maxime Médard, « j’ai longtemps exercé ma passion comme métier, je sais de quoi je parle. Ce n’est pas si simple de garder sa motivation intacte au quotidien, même quand on fait quelque chose que l’on adore. »

Un campus, bientôt sept écoles

Ouvert en septembre 2021, le campus Eductive Toulouse continue de se développer. Après l’EFAB (Immobilier) et PPA Sport cette année, deux nouvelles écoles ouvriront en septembre prochain : Efet Studio Créa, un cursus en design numérique, et Maestris, spécialiste des BTS avec plusieurs filières. Elles porteront à sept le nombre d’enseignes regroupées sur le campus avec l’ESGI (informatique), EDBS (marketing digital et événementiel) et PPA Business School (commerce). Quant au nombre d’étudiants, il devrait dépasser les 300.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Laure Vitou, Victor Gervasoni et Maxime Médard, lors de la soirée de lancement du parrainage. Crédit Eductive.