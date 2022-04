L’école supérieure des métiers de l’immobilier s’installe à Toulouse

Avec une méthode d’apprentissage innovante et ultra-professionnalisante, l’EFAB compte sur ses futurs diplômés pour conquérir le marché. L’école supérieure des métiers de l’immobilier, déjà présente dans une dizaine de métropoles, ouvrira ses portes en septembre prochain dans les locaux toulousains du groupe Eductive. Un choix qui "répond à un véritable besoin de former les jeunes aux métiers de l’immobilier en Occitanie", déclare Victor Gervasoni, directeur national de l’EFAB et du campus. "Le marché est très attractif, avec une demande forte en gestion locative et gestion de syndic. Les métiers de la promotion sont aussi en tension et nous voulons développer la conciergerie car c’est une filière d’avenir et d’innovation, même si le volume est plus modeste. »"

L’EFAB a vocation à spécialiser ses étudiants : gestion de patrimoine, management de l’immobilier, opérations et promotions d’aménagements… "La formation historique du secteur est le BTS Professions immobilières, qui reste assez généraliste", explique le directeur. "L’intérêt d’une école spécifique est qu’elle permet de monter en puissance sur les métiers pointus et d’aller beaucoup plus loin dans l’expertise pour développer une carrière à long terme." Afin de garantir l’insertion des futurs diplômés, l’apprentissage passera par des masterclasses, workshops ou encore serious games, le tout dispensé par des intervenants professionnels issus des grandes enseignes de l’immobilier.

Au plus près des professionnels

Le campus hébergera dès septembre l’agence toulousaine Regi Invest, spécialisée dans le placement et la conciergerie. Elle sollicitera les étudiants de façon régulière pour répondre à des missions réelles. Cette collaboration vise à créer un écosystème autour de problématiques concrètes, dans les trois grands métiers que sont la promotion, la transaction et la gestion : "nos étudiants seront formés au plus près de la réalité et gagneront rapidement en expérience ; à ma connaissance, c’est un format innovant unique à Toulouse !", se réjouit Victor Gervasoni. Une "junior agence"sera également développée par les étudiants et dirigée par leurs soins, avec l’aide de Regi Invest et du corps enseignant.

Le campus Eductive Toulouse accueille déjà une centaine d’étudiants au travers des écoles ESGI (informatique) et PPA Business School (commerce). Outre l’EFAB, trois nouvelles enseignes ouvriront en septembre : PPA Sport, avec son partenariat France 2023, Maestris, qui propose notamment le BTS Professions immobilières, et EFET Studio Créa. Cette dernière école spécialisée en design utilisera le même dispositif que l’EFAB : une agence de communication implantée dans les locaux interagira avec les étudiants pour développer la technicité et la créativité des futurs graphistes print et web.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo EFAB.