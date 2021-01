Depuis Toulouse, la supply chain va se piloter du BTS au MBA

Les conséquences de la Covid-19 ont conforté les spécialistes de la logistique et de la supply chain dans leur position d’acteurs essentiels au bon fonctionnement de l’économie. À Toulouse, les écoles du groupe Eduservices vont permettre aux jeunes de s’orienter vers ces métiers porteurs d’importants débouchés.

En intégrant tout d’abord le BTS Gestion des transports et logistique associée, que l’école Esicad ouvrira à la rentrée 2021. En formation initiale ou en alternance, les étudiants vont apprendre à organiser et coordonner des opérations de transport et des prestations logistiques entre les différents services de l’entreprise et/ou des partenaires extérieurs, que ce soit bien sûr à proximité, au national et à l’international.

Des bases solides, que les diplômés seront ensuite invités à approfondir en troisième année de Bachelor Logistique & Transport, un cursus qui sera lui aussi ouvert en 2021, mais par Ipac Bachelor Factory (une autre école du groupe présente sur le campus de Labège). Cette formation, accessible après le Bac en trois ans, est dispensée en alternance la troisième année. Les étudiants vont alors parfaire leurs connaissances en gestion des stocks et des entrepôts, relation client, droit du travail et du transport... et surtout acquérir davantage de compétences en management. À l’Ipac comme dans leur entreprise d’accueil.

Leur Bachelor en poche, les jeunes qui tendent vers des fonctions de direction pourront se diriger vers MBWay. Cette école vient d’ouvrir à Toulouse le MBA Management supply chain & achats, qui peut être lui aussi suivi en alternance. La formation vise « l’acquisition de concepts, de méthodes d’analyse et d’outils qui vont (leur) permettre de mettre en œuvre les stratégies industrielles adaptées ». De quoi piloter avec efficacité la chaîne globale d’approvisionnement de leur futur employeur.

C’est là l’illustration des passerelles offertes par les différents établissements du groupe afin d’offrir à ses étudiants des parcours complets, du Bac au Bac +5.

