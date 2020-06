Depuis Toulouse, Taman diversifie ses activités

Créée fin 2019, à Toulouse, Taman s’est rapidement imposée sur son marché de niche : la chasse et le placement en CDD, CDI et CDI Intérimaires de profils pénuriques pour l’industrie aéronautique. « Les cols bleus et blancs de la production et des Lignes d’Assemblage Final (FAL) principalement. Autrement dit tous les métiers d’ajusteur, de chaudronnier, d’inspecteur qualité, du manufacturing engineering, support technique, de technicien ordonnancement avion, coordinateur de production, d’intégrateur cabine, ingénieur mécanicien, ingénieur systèmes... », liste son fondateur, Jean-Claude Mazzocco.

Opération « Summer Jobs »

Une agence de recrutement hyper spécialisée donc, sur un marché extrêmement porteur... jusqu’au 16 mar derniers. « Notre ambition de recruter une centaine de personnes en 2020 était en bonne voie, avec près de soixante personnes en poste. La crise sanitaire a bien sûr porté un coup brutal à cet élan, mais nous avons décidé de nous battre ! » Très attentive à ses intérimaires depuis sa création, Taman a ainsi décidé d’accompagner « avec beaucoup de bienveillance » ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement. Pour assurer sa pérennité, l’agence a également élargi sa cible à toutes les entreprises qui requièrent des compétences très techniques. « Nous comptons désormais des clients dans les secteurs du transport et de la logistique, de l’industrie pharmaceutique, de la banque… à Toulouse, mais aussi à Marseille, Grenoble, la région Ile-de-France… » Pour attirer les talents, la société multiplie par ailleurs les partenariats, à l’instar des relations qu’elle vient de nouer avec la cellule reconversion de l’armée de Terre.

Taman continue enfin à affiner ses outils digitaux, au cœur de son processus de sourcing, de sélection, d’intégration, de suivi et de fidélisation des intérimaires comme des clients. « Notre objectif est de coller au mieux à leurs attentes et besoins, de faciliter et simplifier la mise en relation. » C’est dans cet esprit que l’entreprise vient de lancer son opération « Summer Jobs ». Elle s’adresse aux personnes à la recherche d’un emploi saisonnier ou de collaborateurs cet été, Taman se chargeant d’assurer le bon « matching ».

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Jean-Claude Mazzocco, dirigeant de Taman. DR.