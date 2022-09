Commerce : ces enseignes recrutent en Occitanie

Vous avez la « classe Norauto » ?

Leader européen de l’entretien et de l’équipement automobile, Norauto a bâti son succès sur l’innovation. En matière de positionnement, de services, mais aussi de recrutement. Au printemps, elle a par exemple lancé « Meca Master », un concours visant à détecter le meilleur mécanicien de l’année (et à lui proposer une embauche !). Elle a également ouvert des « Classes Norauto », groupes d’alternants préparant le même diplôme ou titre professionnel. En Occitanie, une classe vient ainsi de démarrer la préparation d’un CAP de Mécanicien en partenariat avec l’Afpa de Saint-Jean-de-Védas. Autant de leviers pour recruter, Norauto recherchant une trentaine de personnes cette année dans la région. Des techniciens-monteurs, mécaniciens, techniciens-électriciens, adjoints chef d’atelier et chefs d’atelier, mais aussi des vendeurs et des responsables des ventes. « Les atouts recherchés, au-delà des compétences métier, sont d’être enthousiaste, engagé, passionné et fiable », note le groupe.

Laf Santé, la petite pharmacie a bien grandi

Acteur majeur du secteur de la santé et du bien-être, le groupe Laf Santé (pharmacies et magasins Lafayette) prévoit de renforcer ses effectifs. Sur le terrain, l’entreprise va étoffer son réseau d’animateurs et intégrera un responsable logistique. Au siège social de Toulouse, le service informatique recherche des profils tels que chef de projet, responsable BI, développeur, data analyst. Les autres fonctions support accueilleront aussi de nouvelles recrues : assistant (commercial, marketing, administratif), graphiste, comptable et ingénieur pédagogique.

Cette année, la marque consolidera sa présence avec l’ouverture de cinq nouveaux magasins Lafayette en Occitanie, mais affirme qu’elle reste « une PME à taille humaine » avec des valeurs fortes : performance, audace, cohésion et engagement, « qui sont aussi celles du rugby, sport que nous soutenons ». Laf Santé est partenaire officiel du Stade Toulousain.

Bleu Libellule toujours plus haut

Distributeur de produits de coiffure et d’esthétique à destination des professionnels et des particuliers, Bleu Libellule a été certifié pour la troisième année consécutive Great Place To Work. L’entreprise, basée à Gallargues le Montueux (son siège) et près de Montpellier (son service logistique) en Occitanie, connaît une forte croissance (de + 11% en 2021) à travers son réseau de 220 boutiques, en France et à l’étranger. Un réseau qui s’étoffe, 30 à 40 ouvertures de magasin étant programmées.

Bleu Libellule continue de ce fait à recruter pour son siège (une trentaine de postes programmés cette année, dont certains contrats en alternance) et ses points de vente (une vingtaine). Des emplois dans le secteur des achats, de la logistique, du digital, de la vente… à retrouver sur son nouveau site « carrière ».

Kiloutou joue la transparence

Pour accompagner son développement soutenu, Kiloutou annonce l’accélération de son programme de recrutement. 3e loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, l’entreprise entend certes intégrer 1000 personnes cette année au national, dont une soixantaine en Occitanie, à : Béziers, Saint-Jean-de-Védas, Nîmes, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Saint-Alban, Portet-sur-Garonne, Montauban, Cahors et Rodez. « Nous recrutons dans plusieurs corps de métiers. Le transport (conducteurs VL et PL), le commerce, avec des postes sédentaires (conseillers technico-commerciaux, chargés de clientèle, responsables d’agence) et itinérants (attachés commerciaux, chargés d’affaires). Et enfin, la technique (préparateurs, techniciens spécialisés, chefs d’ateliers) », précise Kiloutou. Les candidats ont l’opportunité de passer une journée au sein de l’équipe avec laquelle ils seront amenés à travailler avant de s’engager. Et chaque recrue bénéficie d’un parcours d’intégration personnalisé.

