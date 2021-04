Recrutement : Norauto pari sur votre savoir-être

Le groupe spécialisé dans l’équipement et l’entretien automobile recrute en permanence. Pour sa dizaine de sites implantés en ex-région Midi-Pyrénées, Norauto souhaite ainsi intégrer 80 personnes d’ici à la fin de l’année, dont une vingtaine en alternance (en Bac pro et BTS). La moitié des postes cible les techniciens atelier. « Nous recherchons également une dizaine d’encadrants, un peu chevronnés, mais pas forcément expérimentés dans notre secteur », indique Christophe Henry, directeur du centre de Toulouse Purpan. « Le tout est d’avoir de l’empathie, une bonne écoute et une première expérience du management dans le secteur du commerce. » Des vendeurs conseils sont aussi recherchés.

Ouvert aux débutants comme aux profils en reconversion, Norauto offre de nombreuses opportunités d’accès à ses métiers : périodes d’immersion, Actions de formation préalable au recrutement (AFPR), prépa apprentissage... « Ce qui compte nous nous, c’est d’avoir un super savoir-être et le souci de la satisfaction client ! »

Postulez sur : www.norauto-recrute.fr