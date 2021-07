Bleu Libellule renforce ses équipes à Gallargues-le-Montueux

L’entreprise spécialisée dans la distribution de produits professionnels de coiffure et d’esthétique va recruter une quinzaine de personnes pour son siège social à Gallargues-le-Montueux (Gard). Bleu Libellule recherche une personne à la direction commerce et formation de l’enseigne, des référents technique coiffure, des coordinateurs de projet Marque de distributeur (MDD), des préparateurs de commande (pour la logistique) et enfin, une personne en alternance pour un poste de technicien de maintenance informatique. « Nous nous développons énormément, avec l’ouverture prochaine de vingt magasins en France ainsi qu’en Italie cet été. Nous voulons continuer de moderniser nos outils pour nos clients », précise Julien De Oliveira, responsable recrutement et carrière à Bleu Libellule.

Liberté d’action et innovation

Au total, une soixantaine de recrutements sont prévus à l’échelle nationale. De l’expérience est requise pour ces postes, avec notamment « un management bienveillant », pour les postes de direction. « Nous sommes une entreprise qui se développe très vite, et où l’on prône la liberté d’action et l’innovation. Nous cherchons donc des profils capables d’agilité, de réactivité, d’adaptabilité et d’être force de proposition », explique Julien De Oliveira. Les valeurs de l’entreprise qui font partie des critères de recrutement : l’ambition, la passion, l’audace et la bienveillance.

Les offres d’emploi sont disponibles sur le site internet de Bleu Libellule, ainsi que sur leur profil LinkedIn et les sites d’annonces d’emploi Pôle emploi et Fashion Job. « Une présentation vidéo peut être demandée au candidat, pour mettre en avant son tempérament », précise Julien De Oliveira. S’ensuit un entretien téléphonique, puis un test comportemental à faire en ligne avant l’entretien physique ou en visio, qui a lieu avec le responsable du service concerné ou le responsable des ressources humaines.

