Comment retrouver les clés de votre avenir ?

L’initiative est portée par l’Opco des Entreprises de proximité et Transitions Pro Occitanie, et elle réunira des organismes et des institutions spécialisés dans l’accompagnement et la formation des personnes désireuses de changer de voie. « Clés d’Avenir » est en effet un forum dédié à la reconversion professionnelle. Un évènement organisé pour la première fois à Toulouse, à La Cité, ce vendredi 30 septembre. Plusieurs pôles rassembleront des exposants autour de différentes thématiques : se former à tout âge, changer de métier, travailler près de chez soi, et la création/reprise d’entreprise.

Des pitcheurs inspirants

Une façon de guider plus facilement les visiteurs vers les bons interlocuteurs, qui pourront alors les informer sur le financement de leur projet, l’offre de formation adaptée à leurs besoins, les métiers porteurs dans la région... En marge de cet espace, les organisateurs ont par ailleurs prévu trois tables rondes d’une heure chacune. La première s’adressera plus particulièrement aux entreprises, puisque le thème retenu est « La reconversion professionnelle : un nouvel outil pour recruter autrement ». Les deux autres seront axées sur les métiers qui recrutent aujourd’hui ou le feront demain, ainsi que sur les nouveaux outils facilitant et sécurisant les reconversions.

Dix-huit ateliers seront également proposés tout au long de la journée. En petits groupes, et animés par des professionnels, ils permettront aux participants d’en savoir plus sur certains outils ou dispositifs et, pour certains, d’activer les démarches qui leur permettront de concrétiser leur projet. Enfin, des créateurs ou repreneurs d’entreprises viendront témoigner de leurs expériences sous la forme de « pitchs ».

Une manifestation gratuite, accessible librement, la pré-inscription aux ateliers étant néanmoins conseillée.

Ingrid Lemelle

Pour en savoir plus : clesdavenir

Photo Clés d’Avenir DR.