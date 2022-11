Comment retrouver la motivation au travail ?

Suzanne Hyronde, vous êtes la dirigeante de l’agence Ankrage à Toulouse, pouvez-vous nous en présenter les activités ?

Ankrage est née il y a un peu plus d’un an sous un autre nom que nous avons été contraints à changer pour des raisons de propriété intellectuelle. Pour le mieux finalement, le terme d’ancrage illustrant parfaitement ce que nous faisons, puisqu’en tant qu’agence de développement professionnel nous accompagnons les personnes et les organisations dans leur évolution, via du coaching, individuel ou collectif, et des bilans de compétences. Nous aidons ainsi les individus à mieux se connaître, afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail, leur entreprise, aux côtés de leurs collègues... Pour les employeurs, l’objectif est de pouvoir mettre les bonnes personnes au bon endroit, de favoriser leurs performances et éventuellement de désamorcer certains conflits.

Ankrage a décidé d’initier une série de rendez-vous physiques, pour quelle raisons ?

Lorsque nous avons lancé l’activité, nous avions beaucoup de demande en visio du fait du contexte Covid. Puis nous avons observé que nous recevions de plus en plus de demandes de rendez-vous en présentiel. Le besoin en lien social est très fort. Nous connaissons également les bénéfices du travail collectif, de la force du groupe pour accéder à une meilleure connaissance de soi. C’est donc pour ces raisons que nous allons organiser notre premier évènement le 8 décembre prochain, à Toulouse, et il aura pour thème la motivation au travail.

Pourquoi avoir retenu ce sujet tout particulièrement ?

Parce que la motivation, ou plutôt le manque de motivation, est très souvent le premier symptôme d’un mal être au travail. Le point de départ d’un travail de coaching ou d’un bilan de compétences. En creusant un peu, on réalise bien souvent que ce sentiment cache surtout un problème d’adéquation des besoins et des valeurs de la personne et du travail qu’elle effectue. Au cours de cette soirée, nous allons donc inviter les participants à identifier leurs valeurs et besoins fondamentaux, grâce notamment à un jeu de cartes que nous avons créé. Car si cette manifestation se veut instructive, elle se veut aussi ludique et conviviale, l’objectif étant de favoriser également les rencontres et les échanges autour de tapas. Nous espérons qu’elle réunira une trentaine de participants.

Avez-vous déjà déterminé quels seront les autres thèmes des prochaines soirées ?

Pas complément, mais nous aborderons très certainement la question de l’estime de soi qui est un sujet qui me tient à cœur. Il s’agit très souvent d’un point de blocage important des projets de transition professionnelle, certaines personnes se freinant par crainte de ne pas être légitimes...

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Le 8 décembre, à 19h au restaurant les Chimères, à Toulouse.

Sur inscription et participation de 26 euros sur billetweb.fr ou au 05 61 14 17 87.

Sur la photo : Suzanne Hyronde, cofondatrice et dirigeante de l’agence Ankrage à Toulouse. DR.