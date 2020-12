En dépit du ralentissement économique, le BTP continue à recruter. Il est même le seul secteur dont les effectifs ont augmenté ces derniers mois en Occitanie et l’Afpa accompagne cette évolution en ouvrant de nouvelles formations. C’est principalement sur son centre de Toulouse Palays que se concentrent les nouveautés. Le site ouvre en effet cinq Titres professionnels de niveau 5 (BTS).

Deux cursus de dix mois environ de Chargé d’affaires. Le premier, en bâtiment, prépare les stagiaires à la gestion de tous les aspects techniques, financiers ou commerciaux d’un chantier. Le second, en rénovation énergétique du bâtiment, forme au conseil des particuliers et à l’accompagnement administratif et financier de la maîtrise d’ouvrage des projets.

Un Titre de Technicien supérieur du bâtiment, option Économie de la construction a également fait sa rentrée. Il s’agit cette fois d’apprendre à maîtriser pendant neuf mois tous les coûts d’un chantier. Enfin l’Afpa ouvre deux formations de Conducteur de travaux. L’un en bâtiment et génie civil. L’autre, en travaux publics, route, canalisation, terrassement.

Le centre de Nîmes ouvre, quant à lui, une nouvelle formation qualifiante. Elle prépare au métier très porteur de Concepteur de maquette numérique BIM.