« Artisan d’un jour »

Dispositif lancé par la la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie, dans le cadre de la Semaine de l’artisanat. Sportifs de haut niveau, comédiens, journalistes, acteurs institutionnels régionaux... une vingtaine de personnalités* vont ainsi témoigner de leur intérêt pour divers métiers et savoir-faire en se mettant dans la peau d’un artisan ou d’un apprenti le temps d’une immersion dans des entreprises ou des CFA de la région.

Depuis le 2 juin, et jusqu’au 9 juin prochain, d’autres événements sont proposés au grand public et aux candidats : salon des métiers d’art et du patrimoine dans le Gers, visites de CFA pour les scolaires, démonstrations métiers, réunions d’information sur la création/transmission/reprise

d’entreprises artisanales...

Pour découvrir les évènements organisés près de chez vous, cliquez sur la carte

*Sabrina Viguier, footballeuse internationale française ; Hervé Mathoux, journaliste présentateur de l’émission « Canal football club », Julien Rebichon, joueur professionnel de handball ; Malya Roman et Hubert Benhamdine, acteurs de la série « Un si grand soleil » ; Pierre Mione, entraîneur des équipes de France de sabre ; Jean-Luc Soret, directeur du festival « Visa pour l’image » ; Christine Tequi, présidente du Conseil départemental de l’Ariège ; Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie ; Mireille Larrède, Préfète du Lot ; Philippe Castanet, Préfet de la Lozère ; François-Xavier Lauch, Préfet du Tarn...