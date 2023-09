A Toulouse, Noous voous attend !

« Si ton leitmotiv est la bonne humeur, que tu as le sens du service et que la solidarité est ton moteur, ton rêve peut devenir une réalité ! Ta mission sera alors de Noous aider à développer les compétences de nos clients TPE/PME ou des ETI/grands groupes », peut-on lire sur le site de la société spécialisée dans les « richesses » humaines.

À Toulouse, les équipes vont être consolidées cette année d’une soixantaine de personnes, dont une vingtaine d’alternants. « Nous cherchons des personnalités engagées plus que des experts métier ! », insiste Julie Bessonie, chargée de mission communication et formatrice de formateurs. Des spécialistes de la gestion de la formation sont attendus : assistants et chargés de formation, ingénieurs pédagogiques… « Nous cherchons à faire grandir nos équipes avec des talents qui partagent notre vision et notre enthousiasme pour créer la meilleure expérience pour nos clients », précise l’entreprise qui revendique entre autres valeurs, l’audace, le respect, et l’ouverture.

Postulez sur : noous.nous-recrutons.fr