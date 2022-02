A Toulouse, Bleexo prévoit de doubler ses effectifs en 2022

Bleexo, la start-up toulousaine qui se spécialise dans les ressources humaines, va poursuive sa croissance en 2022. « Nous comptons déjà un peu plus de 150 clients dans quarante pays. Nous ciblons des entreprises qui ont entre une dizaine de salariés et une dizaine de milliers de collaborateurs », détaille Stéphane Waller, son PDG. « Nous étions dix, il y a un an. Nous sommes trente aujourd’hui, et nous prévoyons de doubler notre effectif cette année en recrutant trente collaborateurs. » Et l’entreprise n’entend pas en rester là, puisqu’elle vise les 150 employés en 2023. Une progression que Stéphane Waller se défend de devoir à la pandémie. « Elle a compliqué les recrutements en interne, mais aussi les ventes. Les entreprises que nous accompagnons depuis deux ans ont eu moins de temps pour les projets. Cependant, elle a accéléré la transformation digitale et la prise de conscience que le monde du travail avait changé », concède-t-il cependant.

Dix postes à pourvoir immédiatement

Implantée chez At Home, Bleexo recrute « tous les profils », aussi bien des commerciaux que des business developpers, des customer success, des développeurs front et backend, des personnes pour le marketing ou les fonctions supports « à tous les niveaux ». « Nous souhaitons intégrer des juniors comme des profils intermédiaires ou des directeurs. » Il s’agit pour l’entreprise d’asseoir sa croissance, mais aussi de la créer. Ces postes sont de niveaux Bac +5, pour autant l’entreprise ne se focalise pas sur les diplômes dans ses recrutements. Elle est attentive aux qualités humaines des candidats, qui doivent être conformes aux valeurs de l’entreprise. « Nous recherchons des personnes simples, sérieuses, robustes et ’coachable’. Ensuite, selon les métiers, nous serons évidemment attentifs aux compétences. Pour les métiers de la vente, nous avons par exemple une école interne qui permet de les acquérir. »

Bleexo met en avant ses atouts pour embaucher : les collaborateurs sont actionnaires, l’entreprise est située en centre-ville ou la possibilité de télétravail. « Nous sommes aussi une société qui s’internationalise, en forte croissance », se félicite Stéphane Waller.

Dix postes sont à pourvoir immédiatement, mais le reste des recrutements s’échelonnera tout au long de l’année. Le PDG recommande aux personnes intéressées de ne pas hésiter à envoyer leur CV, même s’ils ne trouvent pas d’offres correspondant à leurs profils sur le site.

Louise Lané

Les annonces sont disponibles sur www.welcometothejungle.com/fr/companies/bleexo

Contact : recrutement@bleexo.com

