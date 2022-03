C’est le nombre de postes en alternance à pourvoir dans les enseignes bancaires et l’ESBanque cette année en Occitanie. Le mercredi 16 mars et le vendredi 15 avril, l’École supérieure de la banque organisera deux job dating entièrement à distance afin de présenter ses opportunités aux candidats. Les formations, Bac +2 à Bac +5 peuvent être suivies à Cahors, Foix, Mende, Montpellier, Tarbes et Toulouse.

Il s’agit des : BTS Banque, Licence professionnelle Banque, Bachelor RDC Banque assurance, Bachelor Banque omnicanal, et des Masters 1 et 2 Conseiller clientèle de professionnels, Conseiller patrimonial agence et Conseiller en gestion de patrimoine. Et les contrats débuteront entre mars et octobre prochains.

Pour participer aux job dating, il est impératif de déposer sa candidature sur le site de L’École supérieure de la banque.