C’est le nombre d’emplois, directs et indirects, annoncés par le concessionnaire de l’A69 pour la construction et l’entretien de l’autoroute Toulouse-Castres. « Parmi ces 1000 emplois, une partie sera réservée à des profils éloignés de l’emploi ou en reconversion professionnelle », annonce dans un communiqué Atosca, qui va ouvrir un centre de formation in situ début 2023, à Villeneuve-les-Lavaur. « Cette localisation permettra aux demandeurs d’emploi d’être formés dans un périmètre proche de leur domicile. D’ores et déjà une cinquantaine de postes de conducteurs d’engins et d’aides coffreurs sont à pourvoir. Certains profils suivront une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle. »

« L’A69 est une autoroute insérée dans son territoire pour laquelle en tant que concessionnaire, nous avons à coeur de créer des emplois durables et de soutenir le dynamisme économique du département du Tarn », a déclaré Martial Gerlinger, directeur général d’Atosca. Toutes les personnes embauchées directement pour le chantier le seront sous forme d’un CDI.

