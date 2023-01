C’est le nombre de postes actuellement ouvert par les résidences services seniors Domitys, en Occitanie. Présent dans l’Hérault, en Haute-Garonne, dans le Gard et les Pyrénées-Orientales, le groupe compte trois projets d’ouverture cette année. A Gaillac, en avril prochain, à Cahors, sur le second trimestre, et enfin, à Toulouse, au cours du dernier trimestre. Chacune entraînera la création d’une vingtaine de postes.

Les emplois, à pourvoir dès à présent majoritairement en CDI, visent les profils suivants : chargé de maintenance et espaces verts, conseiller commercial, chargé de réseau, animateur coordinateur, agent de service ménage, assistant de vie et sécurité, chargé d’accueil et de facturation...

Pour postuler, cliquez ici ou envoyez votre candidature à : domitys-recrute@domitys.fr