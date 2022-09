C’est le nombre de contrats en alternance qui sont à pourvoir à Argences-en Aubrac, chez Beauvallet – Plainemaison Occitanie, et à Laguiole, chez Maison Conquet, dans le cadre de la préparation d’un CAP en un an de boucher.

Cette formation sera dispensée par le nouveau centre de formation aux métiers de la viande. L’organisme, expérimental, sera lancé en octobre prochain sous l’impulsion de la Communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène, en partenariat avec l’État, la Région Occitanie, la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron et les entreprises d’accueil.

Une journée d’information est prévue ce mardi 6 septembre, de 8h30 à 16h30 à Argences-en Aubrac, l’organisme tablant sur la formation de 150 personnes d’ici à deux à trois ans.

Pour vous inscrire, cliquez ici