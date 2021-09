C’est le nombre de postes que Lyra vient d’annoncer vouloir créer d’ici la fin 2022. Le groupe toulousain, qui a franchi en 2020 le cap des 200 000 sites e-commerce actifs, des 20 milliards de transactions sécurisées et des 400 collaborateurs, va continuer à se développer au national.

« Majoritairement, nous proposons des postes en CDI, au siège de Lyra à Toulouse. Nous avons aussi des offres de stages et, de plus en plus, nous nous tournons vers l’alternance pour accompagner la professionnalisation des jeunes », précise dans un communiqué de presse, Laure Laporte Riou, la responsable ressources humaines. « Des postes sur des fonctions support sont également ouverts pour accompagner les évolutions du groupe : administration des ventes, facturation, comptabilité, informatique interne... »

Pour postuler, cliquez ici