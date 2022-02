Le groupe toulousain Lyra sécurise à croissance

« Nous avons besoin de matière grise ! », déclare Laure Laporte Riou, responsable RH de Lyra. Créé il y a 20 ans, à Toulouse, le groupe leader des paiements sécurisés en e-commerce et magasin continue à se développer. « Notre stratégie basée sur l’innovation et l’internationalisation porte ses fruits, mais elle doit être accompagnée par un investissement humain fort », affirmait ainsi fin 2021 son directeur général, Anton Bielakoff. A Labège, cette année, les collaborateurs seront rejoints par cinquantaine de personnes, recrutées en CDI, et de quatre à cinq jeunes en alternance. « Nous développons l’alternance qui nous permet de former à nos métiers puis de transformer le contrat en CDI, notamment ceux des profils informatiques sur lesquels il existe une vraie tension », souligne la responsable RH.

Un nouveau label RH

L’entreprise recherche des ingénieurs développement, DevOps et DevSecOps, des architectes logiciels et infrastructures, des product owners, des experts gouvernance sécurité, des techniciens applicatifs... de niveau Bac +5. « Nous sommes plus attentifs au savoir-être et aux valeurs des candidats qu’à leurs capacités. Ce qui nous importe, c’est leur motivation à évoluer, car nous les accompagnons non seulement dans leur parcours d’intégration, mais également de formation continue, via des cursus individuels ou collectifs, en cours ou en ligne », indique Laure Laporte Riou.

La notion de parcours est importante pour l’entreprise qui entend apporter « de la vision » à chacun de ses collaborateurs. « Qu’elle soit horizontale, verticale ou transversale, les opportunités de mobilités existent dans le groupe. » Et sont facilitées par ses implantations dans onze pays désormais. Soucieux également d’offrir un cadre de travail « serein et sain » et des conditions favorables à l’épanouissement de ses salariés, Lyra a par ailleurs mis en place son propre label. « Nous les interrogeons sur sept items qui nous permettent par exemple de mesurer le taux de recommandation, de participation… et de travailler notre politique RH. » Et les sites toulousain, brésilien et indien ont déjà obtenu ce nouveau label Life@LyraIndex !

Ingrid Lemelle

Postulez sur : www.lyra.com/fr/jobs/

Crédit photo Lyra.