Ynov Campus poursuit son développement toulousain

Au printemps, la première pierre du futur campus Ynov sera posée place de l’Europe. Dans ses nouveaux locaux, l’école se déploiera sur 4000 m², contre 1400 aujourd’hui. « Nous allons créer un des plus beaux outils de la place. Ca sera l’école des superlatifs », se réjouit Damien Hampartzounian, son nouveau directeur. « En plus du centre de formation, nous allons implanter un espace dédié aux entreprises de nos filières de 3500 m². Et nous avons prévu de de l’autre côté de la place de l’Europe, un complexe résidentiel comprenant un hôtel et des logements étudiants. » Ce campus devrait être achevé en juin 2021 pour accueillir les étudiants à la rentrée suivante. Avant le déménagement, l’école va monter en charge progressivement. Elle compte actuellement 350 étudiants. Ils devraient être 460 à la rentrée 2020 et entre 500 et 600 à l’atterrissage dans le quartier Compans.

Deux grandes familles de cursus : la création et l’informatique

Ynov Campus compte cinq filières autour du digital et des nouvelles technologies : informatique, animation 3D et jeux-vidéo, création et design, audiovisuel, et marketing et communication. Elle mène les étudiants au Bac + 5. « Notre ADN repose sur la professionnalisation et notre proximité avec le monde économique. Nous avons d’ailleurs choisi de délivrer des titres RNCP basés sur les compétences », indique Damien Hampartzounian. Les deux premières années de l’école sont proposées à un rythme initial, tandis que les trois suivantes le sont en alternance. « Globalement, nous avons deux grandes familles de cursus : la création et l’informatique. Mais nous avons mis en place des rendez-vous qui permettent à nos étudiants de travailler ensemble de manière interdisciplinaire et de créer de l’émulation. Nous les réunissons un mercredi sur deux, afin qu’ils travaillent ensemble en mode projet quels que soient leur filière et leur niveau. »

La création d’un CFA

Depuis la rentrée 2019, Ynov a créé son propre CFA. « Cette solution nous semblait à la fois intéressante pour nos partenaires entreprises et pour les étudiants. De plus, l’apprentissage se base sur les compétences, une philosophie plus proche de notre ADN. Sa vocation est en effet de co-construire le parcours de formation entre l’entreprise et l’école », explique son directeur. Dans ce cadre, Ynov a travaillé à la création d’un nouvel outil, un portefeuille de compétences pour l’alternant.

Agnès Frémiot

Sur la photo : En septembre 2021, Toulouse Ynov Campus comptera entre 500 et 600 étudiants. Photo : DR