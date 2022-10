Une nouvelle Licence pro pour les futurs entrepreneurs à Toulouse

En partenariat avec le Cnam, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Haute-Garonne ouvre en cette rentrée 2022 la Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat. Proposée en alternance, cette formation s’adresse aux apprentis, aux futurs entrepreneurs et aux dirigeants ou encadrants de TPE/PME. « Elle permettra aux bénéficiaires de développer des compétences en matière de vision stratégique, d’adaptation aux fluctuations du marché et de mise en place de démarches innovantes. », indique la CMA.

Un cursus qui viendra donc compléter leur savoir technique, la pédagogie retenue étant de placer les apprenant en situation entrepreneuriale. Ils développeront et concrétiseront ainsi leur projet personnel au fil de leur parcours de formation.