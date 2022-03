Un pacte inédit pour recruter et accéder à l’emploi en Occitanie

« Ce Pacte, ce sont 40 solutions très concrètes destinées aux demandeurs d’emploi, aux jeunes, aux salariés en reconversion et aux entreprises pour lever les freins à l’accès à l’emploi, dans tous les territoires. Mobilité, logement, garde d’enfants, qualité de vie au travail, confiance en soi : pour chaque frein, une solution est proposée afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin de la reprise », a déclaré Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. Dévoilé la semaine dernière, « Le Pacte pour l’embauche en Occitanie » est le fruit de la mobilisation de cinquante partenaires, publics et privés, chacun œuvrant dans divers domaines : social, insertion professionnelle, coaching, services.... Il s’appuie donc sur l’offre existante en matière d’accompagnement vers l’emploi, mais ambitionne de la renforcée afin de pouvoir la proposer au plus grand nombre, et sur l’ensemble du territoire.

Des mesures éprouvées ou nouvelles

L’approche, qui se veut méthodique et pragmatique, repose sur l’identification de trois types de freins : périphériques à l’emploi, comme la difficulté à faire garder ses enfants, à se loger ou à se déplacer ; spécifiques au parcours du demandeur d’emploi (manque de confiance en soi, de savoir-être...) ; ou encore internes à l’entreprise, à l’image du problème d’attractivité de certains métiers. En réponse, un panel de solutions éprouvées ou nouvelles. La Région va par exemple créer une aide pour la garde d’enfant (jusqu’à 250 euros) et expérimenter cet été la mise à disposition des internats de deux lycées pour loger des saisonniers sur le littoral et en montagne. Un millier de parcours de coaching de douze semaines sera également offert aux personnes qui s’orienteront vers des filières et des métiers en tension. Une opération qui visera dans un premier temps certains bassins industriels, tels que celui de la Mecanic Valley. Les industriels continueront par ailleurs à être soutenus dans leurs embauches au travers du dispositif « Passerelles industries », développé pendant la crise sanitaire. Autre mesure attendue, le Revenu régional écologique jeunes, qui sera lancé en avril prochain auprès de 1500 jeunes accompagnés dans leur projet professionnel dans les filières agriculture et BTP.

Quelques exemples des premières mesures intégrées dans ce « Pacte », amené à évoluer au fil des prochains mois. Au-delà de l’ambition des partenaires, qui souhaitent ainsi apporter leur soutien aux entreprises qui ne parviennent pas à recruter et aux candidats qui peinent à s’insérer sur le marché du travail, l’enjeu est que chacun puisse accéder facilement à leurs dispositifs. La Région a donc mis en place une équipe dédiée d’agents pour répondre aux demandes et les orienter vers les solutions les plus adaptées aux besoins. Ce service est accessible par téléphone au 0800 00 70 70.

Ingrid Lemelle

Photo : Michal Jarmoluk - Pixabay.