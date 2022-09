Trois agences occitanes font Equip’emploi !

Lancé en avril 2021, sur le mode expérimental, le dispositif est désormais déployé dans 66 agences, dont trois se situent en Occitanie. A Alès, Toulouse Bellefontaine et Toulouse Hippodrome, Pôle emploi déploie en effet Equip’emploi, un programme de douze mois destiné aux publics les plus vulnérables, en l’occurrence résidents des Quartiers politique de la ville (QPV). « Il faut compter au moins 35% de demandeurs d’emploi QPV, or 91% des personnes inscrites dans notre agence vivent dans ces quartiers, et outre l’opportunité de pouvoir leur proposer un accompagnement renforcé (Ndlr : les conseillers suivent un portefeuille réduit de moitié), le dispositif nous octroie plus de moyens pour mener des actions »hors les murs« , en lien étroit avec les entreprises et les partenaires de chaque territoire. C’est le cas par exemple du Forum emploi qui réunit aujourd’hui 24 entreprises », a expliqué le 15 septembre dernier, Anne Moyen, responsable de l’agence Toulouse Hippodrome.

Un accompagnement « sur-mesure »

Invités en marge de l’évènement organisé sur le parvis du centre commercial, bénéficiaires et entreprises sont venus témoigner. Rosana, Adélaïde et Maryam ont ainsi partagé leurs expériences. Trois parcours différents, mais une même impasse à la suite d’une erreur d’orientation. « Lorsque j’ai été convoquée par Pôle emploi pour m’informer de ce nouveau dispositif, j’avoue m’être rendue au rendez-vous à reculons », raconte ainsi Adélaïde, titulaire d’un Master 2 en communication. « Mais j’ai fait part de mes craintes et ma conseillère m’a vraiment laissée exprimer ma personnalité, au point d’oser renouer avec un vieux rêve : celui de travailler en radio. Plusieurs stages m’ont permis de confirmer mon souhait et je commence une formation en octobre ! » Avec l’aide de Pôle emploi, Rosana va également suivre une formation. « Le complément nécessaire pour finaliser mon projet de création de savonnerie artisanale », explique la jeune lauréate d’un concours Adie. Le projet de Maryam, déscolarisée au lycée, n’est pas encore totalement défini, mais sa conseillère l’aide à explorer plusieurs pistes afin de préciser ses envies.

Un accompagnement « sur-mesure » dont bénéficient également les employeurs. Norauto fait partie de ceux qui ont régulièrement recours aux services de Pôle emploi. « Nous travaillons ensemble depuis de longues années, que ce soit pour mettre en place des actions de découverte de métiers, de formations, de recrutement sans CV... et nous avons de super belles réussites de personnes qui se sont orientées vers le métier de mécanicien ! », se félicite le responsable développement humain de l’entreprise, Quentin Arnal. La directrice adjointe du GEIQ Transports Occitanie, dont l’objectif principal est de recruter et former des personnes éloignées du marché du travail, salue elle aussi le travail de Pôle emploi, « le partenaire qui nous accompagne le plus ». « Les périodes d’immersion en entreprise sont un très bon moyen de valider l’orientation des candidats, et les Préparations opérationnelles à l’emploi leur apportent le premier niveau de formation nécessaire pour intégrer nos entreprises », estime Laure-Anne Leneveu.

Autant de leviers qui permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, comme aux entreprises soumises à des difficultés croissantes de recrutement, d’atteindre leurs objectifs. Un travail d’équipe !

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Rosana, Adélaïde et Maryam, accompagnées par l’agence Pôle emploi Toulouse Hippodrome. Photo Pôle emploi.