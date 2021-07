Toulouse : Vitesco Technologies recrute 40 ingénieurs !

Équipementier international spécialisé dans le développement et la fabrication de technologies de propulsion de pointe pour une mobilité durable, Vitesco Technologies ouvre actuellement 40 postes d’ingénieur en CDI sur son site de Toulouse. Ces emplois sont à pourvoir dans différents services techniques : ingénierie électronique, architecture système, conception de chargeur haute tension embarqué, électrification, intelligence artificielle, systèmes d’information.

"Les profils sélectionnés contribueront à la recherche et au développement de nouvelles solutions innovantes pour une mobilité plus propre et plus durable. Multiculturel, notre groupe est engagé pour la diversité et souhaite s’entourer de femmes et d’hommes passionnés et de talent capables d’apporter et de partager leurs savoir-faire”, explique Jérémy Renou, recruiting leader France de l’entreprise.

Pour postuler : jobs.vitesco-technologies.com