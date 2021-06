Toulouse School of Management va former des « global managers »

Bachelor in Global Management. Tel est l’intitulé de la nouvelle formation que lancera Toulouse School of Management en septembre prochain. Une Licence accessible après le Bac, qui sera dispensé 100% en anglais et proposera une pédagogie innovante (classes inversées, blended learning...). Etudiants français et internationaux évolueront dans un contexte multiculturel. « La meilleure façon pour développer des compétences et sensibilités interculturelles, indispensables pour s’épanouir dans leur future carrière de global managers », souligne l’établissement.

Ils seront également sensibilisés à la gestion des entreprises en tenant compte des aspects sociaux et environnementaux, notamment dans le cadre de projets menés pour des associations humanitaires et des entreprises, et devront obligatoirement effectuer une mobilité internationale pendant ce cursus qui s’étendra sur trois années.

Pour intégrer cette formation, candidatez avant le 30 juin en cliquant ici