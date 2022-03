Toulouse. La Clinique Pasteur vous donne rendez-vous au Studio 55

Pour pallier le manque de bras dans un contexte sanitaire compliqué, la Clinique Pasteur organise un job-dating, ce mardi 15 mars à 18h30 à Toulouse. Cette troisième édition se tiendra au Studio 55, dans le quartier Montaudran. Elle sera dédiée exclusivement aux recrutements d’infirmiers et d’aides-soignants : plus de 50 postes en CDI sont à pourvoir immédiatement, dans tous les secteurs de soin. Une bonne occasion de découvrir l’établissement, qui met en avant une politique volontariste en matière d’emploi et de qualité de vie au travail.

La Clinique Pasteur propose notamment à ses salariés le choix d’occuper un poste de jour ou de nuit et de nombreux services internes : cours de sports, aide à la mobilité ou encore places en crèches. Le job-dating permettra aux postulants d’être immédiatement reçus en entretien. Toutefois, les candidats indisponibles mais intéressés par les postes peuvent profiter de l’événement pour postuler : la clinique s’engage à les recontacter pour organiser rapidement un entretien collectif ou individuel à distance.

Job-dating le mardi 15 mars 2022 à partir de 18h30 au Studio 55 : 55 Av. Louis Breguet - Bâtiment 13, 31400 Toulouse

Pour s’inscrire ou postuler : www.adopteuneclinique.com