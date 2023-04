A Toulouse, la Clinique Pasteur vous fait visiter

Confrontée, comme bien d’autres établissements hospitaliers, à la pénurie de personnels soignants, la Clinique Pasteur Toulouse multiplie les mesures et les actions pour attirer et fidéliser ses collaborateurs. Cours de sport, potager, aide au développement de projets personnels, soirées… cette politique RH volontariste lui a également permis d’obtenir récemment la note de 100/100 à l’Index d’égalité professionnelle hommes femmes. Innovante, la clinique l’est également en matière de recrutement. Et lance cette année le « Jobdat’In » !

Le principe : des rencontres organisées en fin de journée durant lesquelles les candidats sont invités à échanger avec ses équipes autour d’un buffet et à visiter certains services. Afin de pourvoir une quarantaine de postes d’infirmier et d’aide-soignant cette année, plusieurs soirées sont programmées. Les prochaines se dérouleront ce jeudi 20 avril (visites possibles des services réanimation, soins continus et ambulatoire) puis le jeudi 25 mai (services médecine et hospitalisation à domicile) et le jeudi 22 juin (blocs, oncologie et soins palliatifs).

Postulez sur : talents.clinique-pasteur.com