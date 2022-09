Santé : quels établissements recrutent à Toulouse ?

Le CHU de Toulouse cherche des renforts

760 CDI, 815 CDD et 25 alternants. Des chiffres qui témoignent toujours de l’ampleur des besoins de l’établissement, le CHU de Toulouse recrutant pour l’ensemble de ses sites et ses services. Le CHU de Toulouse recherche bien sûr du personnel soignant : aides-soignants, assistantes sociales, auxiliaires de puériculture, infirmiers diplômés d’État, infirmiers anesthésistes diplômés d’État, infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État, infirmiers puériculteurs diplômés d’État, manipulateurs radio, éducateurs de jeunes enfants, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes. Mais également des assistants de régulation médicale, ambulanciers, cadres de santé, secrétaires médicales, techniciens de laboratoire... Des profils IT seront aussi embauchés cette année, et sa division R&D sera renforcée.

Ramsay Santé recrute des infirmiers

La clinique des Cèdres, la clinique de l’Union, la clinique du Marquisat et la Clinique de La Croix du Sud. Les quatre établissements toulousains du groupe Ramsay recrutent ! Principalement des Infirmiers diplômés d’État (IDE), jeunes diplômés ou bénéficiant déjà d’une expérience, qui peuvent être accompagnés au besoin dans leur recherche de logement. Quelques postes d’aides-soignants et administratifs sont également ouverts dans les structures de ce groupe, qui intervient dans trois domaines : la médecine, la chirurgie et l’obstétrique, les soins de suite et de réadaptation, et la santé mentale. Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé est ainsi l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient.

La Clinique Pasteur soigne ses équipes

Dans un contexte sanitaire compliqué, la Clinique Pasteur se mobilise pour recruter plus de 120 infirmiers et aides-soignants en CDI. De nombreux postes sont disponibles immédiatement sur le site principal de la clinique à Toulouse (Patte d’Oie). En cette rentrée 2022, l’établissement intégrera également cinq nouveaux alternants infirmiers en troisième année d’école. Le DRH, Jérôme Sartori, mène une politique d’emploi volontariste. Il met en avant la volonté de placer l’humain, qu’il soit salarié ou patient, au cœur des projets : l’accent est mis sur la qualité de vie au travail des employés, qui peuvent notamment choisir d’occuper un poste de jour ou de nuit. « Depuis de nombreuses années, la clinique est reconnue pour sa politique RH innovante. Chaque salarié doit se sentir libre de proposer des projets pour améliorer son cadre de travail, celui de ses collègues ou mener des actions solidaires. »

