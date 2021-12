Toulouse : 200 postes à pourvoir lors d’un escape game !

Dérobez des fichiers cryptés et vous obtiendrez peut-être un CDI à la clé ! Ce jeudi 9 décembre, l’entreprise spécialisée dans la transformation numérique Econocom organise en effet un escape game dans ses locaux, à Labège, pour recruter ses futurs collaborateurs. A partir de 18h, les participants pourront en découvrir plus sur la société, ses activités et ses besoins, et postuler en s’amusant.

En forte croissance, Econocom souhaite recruter un millier de personnes à l’échelle nationale, dont 200 à Labège : techniciens informatique, administrateurs et ingénieurs système/réseau/sécurité, architectes et experts technique, chefs de projet... 90% des postes sont ouverts en CDI, les salaires, variables selon le niveau d’expertise, étant compris entre 30.000 et 70.000 euros par an.

Accès sur inscription par mail à : julien.laporte@econocom.com ou sur cette plateforme