ToulEmploi recense 14.738 postes en Occitanie !

Le jour d’avant, tous les voyants étaient au vert. L’Occitanie avait commencé l’année avec un taux de chômage en recul de 0,6 point sur un an, une première depuis 2010 ! Le volume d’offres d’emploi atteignait des niveaux records. Le nombre de demandeurs d’emploi continuait de baisser. Les différentes enquêtes prospectives de recrutement laissaient présager une année florissante, notamment pour les cadres. Et ce magazine* était quasiment sous presse...

Le jour d’après, des millions de dirigeants, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi... ressortaient « sonnés » d’une expérience pour le moins inédite et, pour certains, traumatisante. Activités partielles, télétravail, gestes barrières... s’étaient immiscés durablement dans nos quotidiens. La peur également. Peur du Coronavirus. Mais aussi de ne pas pouvoir pérenniser son entreprise et ses effectifs. De ne pas pouvoir garder son travail ou de devoir en trouver un nouveau. D’un avenir que même les économistes les plus aguerris peinent encore à prédire.

Le jour d’après, ToulEmploi prenait également la décision de maintenir la sortie de l’édition 2020 de son hors-série « Qui recrute dans votre région ? ». Pariant ainsi sur le jour d’après... demain.

Ce jour où certains vont renouer avec un volume d’activité comparable à celui d’avant, tandis que d’autres vont profiter pleinement des effets d’aubaine d’une crise qui, comme toutes les autres avant elle, génère déjà de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés. Ce jour où les entreprises vont de nouveau recruter avec les mêmes difficultés passées. Ce jour où certains salariés, forts de réflexions nourries pendant le confinement, vont décider de démissionner pour faire quelque chose qui leur plaît vraiment.

Ce jour enfin où le temps, hier suspendu, aujourd’hui menaçant, redeviendra clément.

Et si nous nous y préparions dès maintenant ?

Ingrid Lemelle

Rédactrice en chef de ToulEmploi

* « Qui recrute dans votre région ? », en vente au tarif de 10 euros, chez votre marchand de journaux ou sur notre Boutique en ligne

Photo DR.