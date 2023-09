Temporaires ou durables, des centaines d’emploi à saisir en Occitanie !

Formalisé par un accord national, décliné ensuite en région Occitanie, le rapprochement de Pôle emploi et de Prism’emploi va de nouveau donner lieu à l’organisation d’une Semaine de l’emploi intérimaire. Du 18 au 22 septembre prochain, l’opérateur et l’organisation professionnelle des entreprises de travail temporaire et de recrutement organiseront ainsi de nombreuses actions sur l’ensemble du territoire afin d’informer sur les opportunités d’embauche, ponctuelles ou durables. « Les agences intérim témoignent d’énormément de besoins, pour des missions comme des CDI », observe Aurélie Dumont, conseillère entreprise au sein de l’agence Pôle emploi Toulouse Borderouge, notamment spécialisée dans le travail temporaire. « Cette semaine permet de leur donner davantage de visibilité. »

Dans cette agence, l’accueil d’entreprises est régulier. « Nous organisons deux fois par semaine un Corner intérim favorisant la rencontre avec les demandeurs d’emploi qui viennent spontanément ou sur convocation. Une initiative que nous avons décidé d’élargir sur un mois, au rythme d’une agence intérim reçue chaque jour jusqu’au 4 octobre. Nous organiserons également un Kiosque Intérim à la Mission locale de Toulouse le 18 septembre, à destination des jeunes de moins de 26 ans. Et avec Leader Intérim, nous proposerons six postes d’opérateur logistique via la Méthode de recrutement par simulation. Une information collective est prévue le 22 septembre, et les personnes qui auront réussi les tests d’habileté et seront sélectionnées, signeront un contrat et commenceront leur formation dès le 6 octobre. »

Des besoins urgents

Trois exemples des nombreuses opérations organisées dans le cadre de cette deuxième édition. Certaines seront spécifiques à des secteurs d’activités ou métiers (aéronautique à Blagnac, le 18 septembre, BTP à Montpellier le 19...), d’autres viseront un public particulier (Handi-Intérim, le 18 à Saint-Jean-de-Védas, les moins de 26 ans à Castres le 19...). Toutes sont regroupées sur le site MesEvenementsEmploi(onglet Opérations, Semaine de l’emploi intérimaire).

A la clé, de multiples opportunités de postes, de reconversions, formations... « Si le travail temporaire accuse un léger repli (Ndlr : de 2,5% sur les six premiers mois de l’année en Occitanie), c’est en partie en raison de la pénurie de main d’œuvre qui ralentit beaucoup le marché. Notre défi consiste à attirer et accompagner les demandeurs d’emploi vers les secteurs qui recrutent fortement comme l’aéronautique et plus largement les entreprises de métallurgie. Nous devons agir vite ! », estime le président régional du Prism’emploi, Joël Evrard.

