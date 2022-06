TBS Education : la formation fait sa révolution !

Grande nouveauté chez TBS Education Toulouse : à la rentrée 2022, une trentaine de certifications professionnelles s’ajouteront aux formations existantes. Pour Pascal Cathalifaud, directeur de la formation continue, c’est « un véritable changement de culture » qui se profile. L’offre sera inédite, flexible et multimodale : des programmes courts, ultra professionnalisants, qui adresseront principalement les professionnels du management, du marketing, du commerce et des fonctions support. Pour la suite, le directeur vise les secteurs de la santé et du sport, « mais aussi des spécialisations très précises comme le management d’officine pharmaceutique ». Il se félicite également des bonnes notes obtenues par l’école : trois Mastères spécialisés arrivent en tête du classement français des formations continues.

De plus en plus d’alternants

L’alternance aussi reste un enjeu majeur. « En un an, 20% d’étudiants supplémentaires ont choisi cette voie », explique Anne Rivière, directrice du programme grande école. Les filières logistique et entrepreneuriat connaissent un engouement particulier. Hors alternance, les cursus classiques comme ceux orientés dans les domaines de la finance et du marketing restent très demandés, mais les attentes des étudiants évoluent : « Leur souhait est d’être en lien concret avec le digital, les enjeux environnementaux et la RSE, nous nous adaptons pour y répondre. Par ailleurs, nous continuons d’innover sur les méthodes et les rythmes pour favoriser leur bien-être pédagogique et nourrir leur esprit critique. »

TBS Education accueille 5500 étudiants par an sur quatre campus : Toulouse, Paris, Casablanca et Barcelone.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo TBS.