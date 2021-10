Evénement organisé, en Occitanie, par l’Apec et le réseau EVA (Centre interinstitutionnel de Bilan de compétences, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture), les Semaines de l’Évolution Professionnelle se dérouleront du 4 au 15 octobre prochain.

Gratuit et 100% digital, la manifestation proposera une centaine de webinaires dédiés à la formation, l’orientation ou encore des mutations du monde du travail. Destinée aux entreprises, aux salariés et aux indépendants du secteur privé, elle leur offrira une opportunité de faire le point et d’en savoir plus sur le Conseil en évolution professionnelle.

Durant deux semaines, les experts vont en effet interagir avec les participants et répondre à leurs questions. Des webinaires qui pourront être suivis sans inscription préalable.

Pour accéder au programme, cliquez ici