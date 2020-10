Semaine de l’évolution professionnelle : demandez le programme en Occitanie !

100% digital, gratuite et accessible à tous, la Semaine de l’évolution professionnelle va permettre aux entreprises, salariés et travailleurs indépendants de s’informer sur les différents dispositifs mis en oeuvre pour les accompagner dans leurs projets. Organisée du 12 au 16 octobre, par le réseau des CIBC et l’Apec, cette opération proposera une soixantaine de webinars thématiques. « Certains, animés par des consultants de l’Apec, seront destinés plus particulièrement aux entreprises. Ils leur permettront d’en savoir plus sur le Conseil en évolution professionnelle (CEP), ou encore les obligations légales et les opportunités de l’entretien professionnel. D’autres s’adresseront aux salariés et aux indépendants », explique Marie Delon, directrice de projet CEP au CIBC Centre Occitanie.

Un véritable levier de performance

Cinq sujets principaux seront ainsi abordés tout au long de la semaine : Je veux changer de métier, La formation et moi, Je valorise mon expérience et mes compétences, Je crée mon entreprise, et Je démissionne pour changer de vie. « Ces thèmes feront l’objet de visioconférences d’une heure maximum, animées chaque jour par des personnes différentes, des collaborateurs du réseau CIBC des six régions participant à l’événement, mais également des partenaires tels Transitions Pro Occitanie », précise Marie Delon. D’autres points seront traités plus ponctuellement, à l’instar de la formation des saisonniers ou de l’arrêt maladie (Un temps pour la reconversion professionnelle ?). « Chaque région organisera aussi sa propre visio. Ce sera le cas le mercredi 14 octobre, entre 18h et 19h, en Occitanie, avec la participation de nos partenaires locaux. »

L’objectif est de promouvoir un dispositif « encore méconnu » alors qu’il peut pourtant constituer un véritable levier de performance, tant pour les salariés que les entreprises. "Gratuit, le Conseil en évolution professionnelle permet d’obtenir un appui pour faire le point sur sa situation, puis d’élaborer et de mettre éventuellement en œuvre une stratégie. Un accompagnement personnalisé qui n’a pas de limite de durée, mais s’étend généralement sur huit heures. Il peut être réalisé en visio ou par téléphone, mais aussi bien sûr en présentiel, dans l’une des nombreuses antennes du CIBC ou dans les chambres consulaires qui sont également les opérateurs du CEP en Occitanie, souligne Marie Delon.

En attendant de passer peut-être à l’action, connectez-vous sur le site de la manifestation pour suivre une ou plusieurs visioconférences. Elles seront organisées le matin, pendant l’heure du déjeuner ou en fin de journée pour s’adapter aux contraintes des actifs, et ne nécessitent pas d’inscription préalable.

Ingrid Lemelle

Photo DR.