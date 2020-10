Qui profite de la formation continue en Occitanie ?

En juillet 2020, la région Occitanie compte 10.321 organismes de formation. C’est ce que révèle la dernière étude réalisée par le Carif-Oref et la Direccte Occitanie, qui précisent leur répartition géographique : « La majorité des organismes se trouve en Haute-Garonne (32%) ou dans l’Hérault (27%). Le département du Gard recense 1128 OF (organismes de formation), soit 11% des OF de la région ». Des entreprises à but lucratif, pour quasiment la moitié, contre 37% de travailleurs indépendants ou de micro-entrepreneurs et 15% d’associations ou de structures à but non lucratif.

En 2018, ces OF ont formé plus de 2 millions de stagiaires au titre de la Formation professionnelle continue, soit un chiffre d’affaires de plus de 971 millions d’euros (en hausse de 6% sur un an). Une activité principalement soutenue par les pouvoirs publics. « En effet, en 2018, les pouvoirs publics ont financé 280 millions d’euros au titre de la FPC (formation professionnelle continue). Avec 277 millions, les entreprises sont le deuxième financeur. Enfin, les OPCA, clôturent le podium du financement avec 182 millions d’euros », précise l’étude.

Les salariés en hausse

Du côté des bénéficiaires, on apprend que 60% des stagiaires étaient salariés, 12% demandeurs d’emploi, 7% particuliers et 21% « autres », c’est-à-dire relevant des trois fonctions publiques de l’État, non-salariés ou bénévoles. « Hormis les personnes en recherche d’emploi, les autres catégories observent une augmentation de leurs effectifs entre 2017 et 2018. Représentant six stagiaires sur dix, le nombre de salariés connait une hausse de 10%. Il est à noter que les plus grandes progressions se font pour les « autres stagiaires » (+ 24%) et pour les particuliers (+ 12%). »

Des stagiaires qui ont, pour les deux tiers (à 67%), suivi des formations dans le domaine des services : services aux personnes, échanges et gestion, services à la collectivité… De même les « autres formations professionnelles continues » restent-elles majoritaires (à 80%). Non certifiantes ou qualifiantes, elles sont certes les plus courtes (26 heures en moyenne) et visent généralement l’approfondissement d’une compétence.

Quinze spécialités regroupent enfin 72% des stagiaires et 67% des heures dispensées en 2018, en Occitanie. « Parmi les formations les plus suivies, la sécurité des biens et des personnes, police, surveillance arrive en tête avec 11% des stagiaires de la FPC. Suivent les formations de la santé (9% des stagiaires) et l’informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission (6%) », notent le Carif-Oref et la Direccte Occitanie, son directeur Christophe Lerouge rappelant le rôle central des OF dans le contexte actuel : « La période qui s’annonce demandera un accompagnement des actifs dans le renforcement de leurs compétences favorisant ainsi leur maintien dans l’emploi ou facilitant leur reconversion. »

Ingrid Lemelle

Infographie : Les spécialités de formation les plus suivies en 2018, en Occitanie, soit plus de 100.000 stagiaires. Crédit "Les organismes de formation en Occitanie, Aperçu 2020", Carif-Oref Occitanie - Direccte Occitanie.