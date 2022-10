La plateforme du Carif-Oref Occitanie dédiée aux compétences numériques. Une plateforme qui fait peau neuve en cette rentrée, avec notamment de nouveaux contenus.

Elle regroupe ainsi l’ensemble des formations dispensées dans la région, mais aussi un large choix d’offres d’emploi, de stages et de contrats en alternance grâce à l’agrégation des offres diffusées par Pôle emploi et ses partenaires, ainsi que celles de sept communautés d’entreprises (At Home, IOT Valley, La Mêlée, Digital 113, CPME 31, le Village by CA 31 et le Pôle Action Média).

Les recruteurs peuvent également déposer directement leurs offres et accéder à une CVthèque regroupant plus de 3000 profils numériques de niveau Bac à Bac+5. Ou encore obtenir de l’aide et des conseils pour recruter, former ou gérer leurs RH.

Plus d’infos sur www.digitalskills.fr

­

­