Philippe Orillac, vous êtes le président de L’Autre Cercle Occitanie, pourriez-vous nous présenter l’association ?

Son objectif est de favoriser l’inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail. Elle a été créée en 1997 et existe à Toulouse depuis 2006. Nous essayons d’œuvrer pour un monde du travail qui soit épanouissant et inclusif pour toutes les personnes dans leur diversité d’orientation sexuelle et d’identité de genre. Outre sa vocation d’observatoire, ses missions sont d’accompagner les organisations et de promouvoir les bonnes pratiques. Pour cela, nous avons notamment créé une charte d’engagement depuis 2013, déjà signée par deux-cents structures.

Vous observez, par le biais d’études, la situation des LGBT+ dans l’entreprise. Où en est-on aujourd’hui ?

Notre dernière étude date de 2019 et porte sur un échantillon de 13.000 personnes. Nous constatons que les chiffres n’évoluent pas depuis dix ans. 50% des personnes interrogées ont parlé de leur orientation sexuelle au sein de l’entreprise. 41% des employés interrogés nous ont indiqué avoir déjà entendu des expressions LGBTphobe dans le cadre de leur organisation. Et 25% ont été victimes d’au moins une agression sur leur lieu de travail, qui vont de la moquerie à une situation beaucoup plus conflictuelle. Je signale que dissimuler son orientation sexuelle est pénalisant pour les salariés, puisque ça demande un effort qui nuit à la productivité et au bien-être au travail.

Pourquoi mettre en avant « des rôles modèles » ?

Nous avons mis en place cette action qui vise à distinguer des rôles modèles dans l’entreprise depuis trois ans. Nous avons en effet constaté qu’avoir des dirigeants autour de soit qui affirment leur orientation sexuelle pouvait avoir valeur d’exemple et permettait d’amplifier la visibilité. Aujourd’hui, nous entendons percer le plafond de verre : n’importe quel métier peut être exercé par une personnalité LGBT+. Nous souhaitons aussi, par ce biais, empêcher les jeunes de se mettre des barrières ou de s’auto-censurer.

Qui sont ces rôles modèles ?

Cette année, 94 personnalités ont été distinguées. Parmi elles, six rôles modèles toulousains ont été choisis parce qu’ils ont candidaté ou parce que quelqu’un a proposé leur candidature. Ils ont tous œuvré à mettre des actions en place pour rendre visible la thématique dans le monde du travail. français. Leur carrière et leur rôle social sont ainsi considérés comme un modèle à suivre.

En plus des LGBT+, nous avons ce que nous appelons des alliés : des personnes hétérosexuelles qui se sont engagées sur ces causes, à l’image de Marcella Hoffmann d’Airbus, qui a créé un réseau Pride au sein du groupe. 72% des rôles modèles sont Parisiens. Nous avons donc de la chance d’être aussi bien lotis à Toulouse. Notre objectif est d’en compter 10.000 à l’horizon 2027 au niveau national.

Propos recueillis par Louise Lané

Sur la photo : Cérémonie de la troisième édition des Rôles Modèles LGBT+ et Allié·e·s organisée le 12 octobre dernier, par L’Autre Cercle à l’Espace Diversités Laïcité, à Toulouse. DR