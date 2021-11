Pour Pôle de Compétences, le nouveau bâtiment dédié au secteur de la boulangerie et de la mécanique du Campus des métiers et de l’artisanat du Lot, inauguré le 15 octobre dernier à Cahors. La réhabilitation et l’extension du CFA s’étendent sur une superficie de 1600 m2, équipée de plateaux techniques, de salles de réunion, de formation, de conférence, d’un fablab doté d’une imprimante 3D...

Le bâtiment historique de l’école des métiers du Lot accueille, quant à lui, un pôle Restauration Rénovation Construction Durable (R2CD), autrement dit les ateliers dédiés aux formations aux métiers de bouche, avec la création d’un espace primeur, et aux nombreux cursus préparant aux métiers du bâtiment : maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, menuiserie, peinture, énergie solaire...

L’École des métiers du Lot propose plus de 36 diplômes en alternance, du CAP à la licence professionnelle, sur cinq pôles de formation : métiers de bouche, hôtellerie-restauration, services, bâtiment et automobile. Près de 650 apprentis de 16 à 25 ans s’y forment chaque année, ainsi qu’une cinquantaine d’adultes en formation qualifiante.