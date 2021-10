Plus de 500 missions à saisir sur le stade du Club Colomiers Rugby

Proman investit le stade municipal Michel-Bendichou à Colomiers ! En collaboration avec le Club Colomiers Rugby, le leader français sur le marché du travail temporaire organise un salon de l’emploi, ce jeudi 21 octobre, de 10h à 16h. Une journée d’échanges entre candidats, entreprises et experts du recrutement de Proman, et surtout, l’ambition de contribuer à la conclusion de nombreux contrats d’embauche.

L’ambition annoncée est en effet d’opérer au recrutement de plus de 500 collaborateurs dans les secteurs de l’aéronautique, l’industrie, la logistique, du transport, du tertiaire, du BTP et des services. Plus de 70 recruteurs ont répondu présents. Et tous les profils sont les bienvenus : les débutants, les demandeurs d’emploi, les salariés en poste et les personnes ayant un projet de reconversion professionnelle.

A noter que la présentation du pass sanitaire sera exigée pour intégrer le stade.

Stade Michel Bendichou - Allée de la Brière, 31770 Colomiers.