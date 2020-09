Service public créé pour permettre à chacun de cultiver ses compétences numériques et de valoriser ses acquis tout au long de sa vie, Pix est également une certification. Déployée dans les collèges et lycées, elle s’adresse également aux adultes. Elle dresse alors leur « profil de compétences associé à un score global calculé sur 1024 points », explique le Cnam Occitanie, qui fait partie des organismes certificateurs.

Il est également possible de préparer cette certification en suivant une formation préalable. Le Cnam en propose justement une. Un cursus de 36 heures, réparties sur plusieurs séances hebdomadaires en soirée, donc compatible avec une activité professionnelle.

Comme la certification, la formation est adaptée au profil de chaque apprenant. « Le programme s’appuie sur le référentiel de compétences européen DIGCOMP articulé en cinq grands domaines*, seize compétences et huit niveaux de maîtrise », précise le Cnam de Montpellier, qui s’apprête à ouvrir deux sessions (du 21 septembre au 7 décembre 2020, et du 15 octobre au 10 décembre 2020).

* Informations et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, environnement numérique.