Le Cnam ouvre un DEUST Montpellier et Perpignan

En octobre prochain, le Cnam Occitanie lancera un Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) Informatique d’organisation et systèmes d’information à Montpellier et Perpignan. Ouverte aux bacheliers et aux personnes titulaires d’un Titre pro de niveau Bac, cette formation sera dispensée en alternance pendant deux ans.

Un cursus qui favorise la polyvalence, tant en développement informatique, qu’en exploitation et en sécurité, et prépare donc aux fonctions de développeur et technicien DevOps. Une poursuite d’études en Licence pro est également possible à l’issue.